ПОЛОЖЕНИЕ о проведении VI Международного фестиваля-конкурса «Казан сɵлгесе»

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении VI Международного фестиваля-конкурса

народного песенно-танцевального искусства

«Казан сɵлгесе»

«Казанское полотенце»

“Kazan towel”

в рамках праздника «День города Казани и День республики Татарстан»

в формате «онлайн»

VI Международный фестиваль-конкурс народного песенно-танцевального искусства «Казан сɵлгесе» («Казанское полотенце») получил свое название от старинной татарской песни «Казан сɵлгесе»

Искусно вышитое «Казан сɵлгесе» («Казанское полотенце») это:

– символ белоснежной чистоты человеческих помыслов и души человека,

– красота изысканного национального орнамента, созданного руками искусных вышивальщиц,

– символ «Сабантуя» – главного праздника татарского народа,

– главный приз Сабантуя, которым награждают всадников- джигитов,

– вышитый собственными руками подарок, который каждая девушка вышивает в течение года, чтобы вручить любимому батыру на Сабантуе.

VI Международный фестиваль-конкурс народного песенно-танцевального искусства «Казан сɵлгесе»(«Казанское полотенце») в 2021 году проводится с 28 по 30 августа и завершается 30 августа в рамках праздника «День города Казани и День республики Татарстан» .

Конкурсные прослушивания пройдут «Онлайн» (в Культурном центре «Сайдаш»).

Фестиваль –конкурс состоится 28-30 августа 2021 г. в г.Казани.

Положение-Казан сөлгесе2021