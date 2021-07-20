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ПОЛОЖЕНИЕ о проведении VI Международного фестиваля-конкурса «Казан сɵлгесе»

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении VI Международного фестиваля-конкурса «Казан сɵлгесе»

в Новости, Слайдер, Культура, Новости конгресса, Главные новости, 20.07.2021 0 3

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VI Международного фестиваля-конкурса
народного песенно-танцевального искусства

«Казан сɵлгесе»
«Казанское полотенце»
“Kazan towel”

в рамках праздника «День города Казани и День республики Татарстан»
в формате «онлайн»

VI Международный фестиваль-конкурс народного песенно-танцевального искусства «Казан сɵлгесе» («Казанское полотенце») получил свое название от старинной татарской песни «Казан сɵлгесе»

Искусно вышитое «Казан сɵлгесе» («Казанское полотенце») это:

– символ белоснежной чистоты человеческих помыслов и души человека,
– красота изысканного национального орнамента, созданного руками искусных вышивальщиц,
– символ «Сабантуя» – главного праздника татарского народа,
– главный приз Сабантуя, которым награждают всадников- джигитов,
– вышитый собственными руками подарок, который каждая девушка вышивает в течение года, чтобы вручить любимому батыру на Сабантуе.

VI Международный фестиваль-конкурс народного песенно-танцевального искусства «Казан сɵлгесе»(«Казанское полотенце») в 2021 году проводится с 28 по 30 августа и завершается 30 августа в рамках праздника «День города Казани и День республики Татарстан» .
Конкурсные прослушивания пройдут «Онлайн» (в Культурном центре «Сайдаш»).
Фестиваль –конкурс состоится 28-30 августа 2021 г. в г.Казани.

Положение-Казан сөлгесе2021

 

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