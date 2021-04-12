Посещение Черналов – деревни сибирских татар

В Уленкульском сельском поселении Большереченского района состоялась презентация туристического маршрута в рамках реализации проекта по созданию мест этнографического и сельского туризма «Мирас» («Наследие») на территории Омской области.

В деревне Черналы местные жители встретили нас в начальной школе. Начальная школа существует в Черналах с 1930 годов. Каждое село чем-то отличается, черналинцы всю свою историю отдавали себя работе. Общественное производство на период пандемии приостановилось, но все-равно, люди работают у себя дома, ведут личное подсобное хозяйство, держат скотину. Если в Тусказани большинство держит коз, то черналинцы имеют самое большое стадо овец в Уленкульском поселении.

Перед нами в комнате расположился местный мастер, который умело чинил валенки, укрепляя подошву пришиванием заплатки капроновой нитью из другого куска войлока.

В деревне Богруделик, которую основали в Турции больше ста лет назад переселенцы сибирские татары из Омской области имеется улица Черналинская. Были среди переселенцев и родственники нынешних жителей деревни Черналы.

Директор начальной школы Эльза Махмутова и её помощница Ташвия представили мастер-класс по приготовлению блюда сибирских татар кок бурек. Эльза утверждает, что это национальная выпечка именно их поселения, потому что это лакомство нельзя встретить в других регионах. Для приготовления блюда используется масло или сметана можно взять сливочное масло, а в старину бабушки использовали гусиный жир. Добавляем молоко, соль, соду и изготавливается тесто, из полученного теста делим на равные части и делаем маленькие кругляшки. Каждый раскатываем и добавляем в него сладкую начинку из сухофруктов, повидла или густого варенья. Изготавливаем кок бурек, например у Эльзы они получаются в форме рыбки, цветочков. В старину бабушки собирали клубнику, сушили её, а когда делали кок буреки ошпаривали ягоду кипятком и добавляли в начинку. Полученные кок буреки смазываем взбитым куриным яйцом при помощи гусиного пера. Благодаря этому у готового испеченного изделия получается красивый, румяный цвет.

Во дворе школы местные мужчины продемонстрировали игру чикота, которую они помнят из своего далекого детства. Ведь раньше не было компьютеров, смартфонов и молодежь с радостью проводила свой досуг на улице.

Проект реализуется Региональной татарской национально-культурной автономий Омской области «Маданият».

Проект реализуется с использованием средств предоставленных Фондом Президентских грантов.