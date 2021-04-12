В Сарапуле отметили 30-летие татарского общественного центра

В этом году традиционный день татарской культуры «Горжусь своим народом» прошел в рамках празднования 30-летия со дня образования современного татарского общественного движения в городе Сарапуле.

С приветственными словами и поздравлением со значимым событием сарапульцев поздравил Глава города, Виктор Шестаков.

Гостями праздника стали главный референт комитета по работе с татарскими общественными организациями в регионах Всемирного конгресса татар Ильназ Фазлутдинов, председатель региональной национально-культурной автономии татар Удмуртской Республики Рамзия Габбасова, председатель татарского общественного центра Удмуртии Ильсур Минимуллин и руководители отделении РНКАТ УР из города Воткинска, Можги и Камбарки.

Мероприятие было наполнено колоритными песенными композициями, видеофильмами и танцевальными номерами.

В ходе концертной программы наградами за активную работу по возрождению, сохранению и развитию языка, культуры и традиций татарского народа на территории города были отмечены активисты татарского движения города Сарапула.

Благодарственными письмами Всемирного конгресса татар были награждены Мингазов Ахматхарис Гарипович, Шайхутдинов Фанил Фатихович и Фаррахов Илхам Ильгизович.

udmddn.ru