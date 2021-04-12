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Открылась выставка «Исхак Ахмеров – легенда советской разведки»

Открылась выставка «Исхак Ахмеров – легенда советской разведки»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 12.04.2021 0 3

Выставка под таким названием, посвященная 120-летия со дня рождения выдающегося советского разведчика, открыта в казанском Доме культуры «Сайдаш».

В экспозиции представлено более 100 экспонатов, уточнили организаторы выставки.

В выставочных залах показаны рассекреченные документы и публикации последних лет, архивные материалы и уникальные подлинники из семейных архивов, которые были переданы дочерями разведчика Маргаритой и Екатериной Ахмеровыми, внучкой Наталией Третьяковой в 1996-2021 годах.

Экспозиция включает в себя материалы Государственного архива РТ, Государственного архива Челябинской области, Службы внешней разведки РФ и Полномочного представительства РТ в РФ (Москва).

Впервые посетители выставки смогут увидеть личные вещи Исхака Ахмерова: пальто, два костюма, рубашку, шляпу и туфли, а также наручные часы с дарственной надписью от командования Службы внешней разведки России и солнцезащитные очки.

На открытии выставки состоялась презентация книги «Әхмәров», посвященной жизни и деятельности разведчика. Автором является его земляк, уроженец деревни Малый Битаман, писатель Рафис Курбан.

idel-tat.ru

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