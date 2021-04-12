В Казани начался VIII съезд Духовного управления мусульман РТ

Сегодня на площадке выставочного центра «Казань Экспо» начал работу VIII съезд Духовного управления мусульман РТ.

В работе съезда принимают участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин, заместитель Председателя Госсовета РТ, председатель комиссии при Президенте РТ по сохранению и развитию татарского языка Марат Ахметов.

На повестке дня съезда выборы муфтия Татарстана и главного казыя Татарстана, а также первого заместителя муфтия РТ. С докладом об итогах деятельности муфтията выступит муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.

Также на съезде представлена выставка достижений ДУМ РТ. Экспозиция выстроена в рамках концепции «ӘМАНӘТ» («әманәт» — то, что вверено на ответственное хранение) и встречает гостей перспективой букв, составляющих это слово. Каждая из букв раскрывает одно из направлений деятельности ДУМ РТ: корановедение, развитие исламского образования и науки, изучение татарского богословского наследия, долг имамов давать наставления, укрепление нравственных ценностей, сохранение татарско-мусульманских традиций и татарского языка.

tatar-inform.ru