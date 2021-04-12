Министерство культуры РТ объявляет первый Республиканский журналистский конкурс «Культурное перо» («Мәдәният каләме»)

Министерство культуры Республики Татарстан объявляет первый Республиканский конкурс для журналистов, пишущих на тему культуры.

Цель Конкурса — содействие профессиональному росту журналистов Республики Татарстан, освещающих в своей деятельности сферу культуры, выявление и поощрение журналистов, оказывающих наиболее конструктивное влияние на информационное развитие культурной сферы. С Положением о Республиканском журналистском конкурсе «Культурное перо» («Мәдәният каләме») в 2021 году можно ознакомиться здесь.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Преданный профессии» – две премии вручается заслу­женным работникам медиаотрасли, а также ветеранам печати, радио, телевидения, издательско-полиграфической деятельности, внесшим вклад в развитие темы культуры в журнали­стике Республики Татарстан;

«Туган авылым» – две премии вручаются журналистам республиканских и муниципальных СМИ Республики Татарстан, пишущих на тему культуры на селе;

«Культурный блогер» – две премии вручаются блогерам Республики Татарстан, пишущим или снимающим видеоролики на тему культуры;

«Культура в фокусе» – две премии вручаются фотожурналистам и телеоператорам республиканских и муниципальных СМИ Республики Татарстан;

«Интернет-культура» – одна премия вручается редакциям и журналистам СМИ, представляющим телевизионные и интернет-проекты, авторские программы о культуре Республики Татарстан;

«Величайшее богатство народа — его язык» – две премии вручаются журналистам республиканских и муниципальных СМИ Республики Татарстан;

«Дебют в культуре» – две премии вручаются молодым журналистам республиканских и муниципальных СМИ Республики Татарстан.

На Конкурс представляются конкурсные работы, созданные в течение года проведения Конкурса на одном из государственных языков Республики Та­тарстан.

Конкурс проводится в два тура. Конкурсные работы Участников в пяти­дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня окончания приема Заявок передаются членам Комиссии для оценки.

Заявки принимаются организаторами Конкурса по адресу: 420015, г.Казань, ул.Пушкина, д. 66/33 нарочно или почтой с пометкой «На Рес­публиканский журналистский Конкурс «Культурное перо» («Мәдәният каләме»). Телефоны для справок: 8(843)264-73-98, 264-74-38.

Прием заявок продлится до 1 октября.

Итоги Республиканского журналистского конкурса «Культурное перо» («Мәдәният каләме») подведут в конце 2021 года.

mincult.tatarstan.ru