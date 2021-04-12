В Омске проходят “Дни татарстанского кино”

Рәхим итегез, дорогие жители нашего дружного Омска!

Именно этими, очень певучими в своем произношении словами – главными в языке татарского народа, по-русски звучащими «Добро пожаловать!», открылись в нашем городе кинопоказы в рамках российского культурного проекта «Дни татарстанского кино».

Омск попал в пятёрку городов из всей России, где в эти дни проходят «Дни татарстанского кино». Показ национальных фильмов приурочен к 100-летию ТАССР. Кроме нашего города праздник национального кино уже прошел в Москве, Нижнем Новгороде и Ханты-Мансийске. Заключительным городом после Омска и в этом, очень интересном проекте, станет культурная столица России – город Санкт-Петербург. В последнее время татарстанскими кинематографистами было снято немало ярких картин, которые были с восторгами приняты зрителями, проживающими не только в республике, но и за ее пределами. Фильмы татарстанских кинематографистов являются участниками и победителями многих кинофестивалей, а высокое качество режиссуры, интересные сценарии и достойную операторскую работу положительно отмечают в последнее время и кинокритики по всему миру.

Под проект с кинолентами высокого качества видео и звукового ряда организаторами был выбран омский киноцентр «Галактика» – один из лучших киноцентров города с самым современным прокатным оборудованием. И в день открытия фестиваля показов, 9 апреля, там случился по истине большой праздник.

…Доводилось ли вам бывать в таком месте, где все друг другу улыбаются – незнакомым до этого дня людям, улыбаются искренне, заражая вас чудесным настроением? Именно так было в упомянутый сумрачный день 9 апреля в киноцентре «Галактика», где улыбкой одаривали каждого входящего очаровательные девушки в красивейших национальных татарских костюмах. Жизнерадостность и дружелюбие – главная национальная черта наших, омских татар, которые в регионе насчитывается более 40 тысяч человек.

К сожалению, в связи с действующими в Омске ограничениями, организаторы не имели право заполнить кинозал всеми, кто пожелал прийти на это яркое событие в культурной жизни нашего города. Поэтому было принято простое решение – записать (показ был бесплатным, а желающие попасть в киноцентр записывались, прочитав информацию в рекламе) тех, кто позвонил первым. И еще одна удивительная черта сибирских татар и башкир проявилась в полной мере в этой, щекотливой ситуации – те, кому отказали, не злились, не ругали организаторов, а… желали им удачного проведения кинопоказов! Действительно, – необыкновенно добрый и мудрый народ.

…А в уютном и красивом фойе «Галактики», на втором этаже, где в самом большом зале проходило открытие, играла замечательная национальная музыка. Татарская мелодия – удивительна. В ней вся широта свободного края, в ней запах цветущих лип и черёмухи – буквально национальных деревьев Татарстана, в ней сказки дремучих дубрав – с хитрыми шурале и славными батырами-богатырями, в ней необыкновенная любовь – к своей семье, к своей отчизне, к мирному, звенящему жаворонками синему небу. Одним словом, – это музыка, которая дарит слушателям такое простое, человеческое счастье.

Надо признать, одну не очень приятную для жителей истину – Омск, при всём своем значительном культурном багаже, всё-таки не избалован вниманием культурной элиты России. Так как же случилось, что он попал в пятерку таких значимых для культуры страны? Во-первых, в нашем городе проживают большое количество жителей татарской национальности. Во-вторых, очень активно и достойно зарекомендовала себя на уровне страны Омская региональная общественная организация «Областной татарский национально культурный центр «Иртыш» во главе с исполнительным директором Наилем Марятовым, с которой и было заключено соглашение о проведении мероприятия Государственным бюджетным учреждением культуры Республики Татарстан «ТатарКино». И главное, в Омске был найден неравнодушный человек – депутат Владимир Седельников, который и взял на себя и на Фонд «Седельниковский» (в котором он возглавляет попечительский совет) значительную часть организационных действий и финансовых затрат, необходимых для проведения мероприятия такого уровня.

…Гости были приглашены в зал. И под густые, мелодичные звуки прекрасной татарской музыки, представленный зрителям директор омского татарского культурного центра «Иртыш» Наиль Марятов, те замечательный для всех нас слова – «Рәхим итегез, дорогие жители нашего дружного Омска!», объявляя об открытии трехдневного марафона татарской культуры на омской земле. Наиль Мачрурович рассказал о замечательном дружелюбии, которым отличается наш город, и в котором каждый из проживающих народов имеет возможность – благодаря таким людям как депутат Седельников, – сохранять свои культурные традиции. Затем слово было предоставлено директору ГБУК РТ «ТатарКино» Миляуше Айтугановой, которая увлекательно рассказала о проекте «Дни татарстанского кино», подробно остановилась на фильмах, приготовленных для просмотра омским зрителям, и выразила благодарность депутату Владимиру Седельникову за поддержку проекта. Также именно Миляуше Айтугановой была оказана честь объявить о важном культурном событии для Омской области и Республики Татарстан – подписание соглашения между Фондом «Седельниковский» в лице Владимира Седельникова и татарским национально-культурным центром «Иртыш» во главе с исполнительным директором Наилем Марятовым. Соглашение было подписано под аплодисменты зала.

«Наши народы дружат на омской земле много веков… И мы все с чувством глубокого уважения относимся к культурным традициям татарского народа и восхищаемся их целенаправленной работе по сохранению и преумножению культурного богатства, оставленного предками. И поэтому, когда в Фонд «Седельниковский» обратился с этим проектом Наиль Мачрурович, мы с удовольствием поддержали это замечательное событие в жизни нашего города. Я надеюсь, что показанные в «Галактике» в рамках программы фильмы понравятся нашим зрителям, также я надеюсь, обращаясь к уважаемой Миляуше Лябибовне, что это не последние фильмы от «ТатарКино», которыми наш киноцентр сможет порадовать зрителей!», – отметил в своем выступлении депутат Владимир Лукьянович Седельников.

…А после, прямо со сцены, невероятно красиво были исполнены народные татарские мелодии на трех разных инструментах специальным гостем фестиваля – заслуженным артистом Республики Татарстан Ваисом Байрамовым. И совсем развеселили зал, заставив многих зрителей встать со своих мест и танцевать наш, родной, омский – народный татаро-башкирский фольклорный ансамбль «Умырзая». Праздник закончился чудесной комедией – первым фильмом, показанным в рамках проекта, – «Апипа». Про что фильм, спросите вы? Конечно же про любовь! И про чудесную музыку, без которой не мыслим ни один праздник у добрых, светлых и радушных омских татар.

Во второй день фестиваля, 10 апреля, омские зрители посмотрели драматическое кино «Сумбуль». Это драматическое произведение, снятое по известному роману башкирской писательницы Зифы Кадыровой «Сагынырсың – мин булмам». А закончится программа «Дни татарского кино» большим концертом заслуженного артиста Республики Татарстан Ваисом Байрамовым. Концерт пройдёт 11 апреля, в Доме дружбы по адресу ул. 5-я Рабочая, д. 44. Начало концерта в 15-00.