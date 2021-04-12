В Москве прошел VI молодежный форум «Мост «Москва — Татарстан»

Инициатором и организатором форума выступило Полномочное представительство РТ в РФ. Участники форума – молодые люди до 35 лет, выходцы из Татарстана или татары из других российских регионов. Цели форума — консолидация молодежных объединений московского региона; содействие в социальной адаптации молодежи, привлечении ее к сотрудничеству с Татарстаном. Первый форум прошел весной 2015 года.

Известные земляки, добившиеся больших успехов в разных профессиональных областях — встретились со студентами, аспирантами и молодыми специалистами в рамках молодёжного форума «Мост Москва – Татарстан», организуемого Полномочным представительством РТ в РФ.

В мероприятии приняли участие президент республики Рустам Минниханов, полномочный представитель Республики Татарстан в РФ Равиль Ахметшин, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, дочь поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля Чулпан Залилова, блогер-десантник Рустам Набиев.

Спикерами форума стали заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслюмова, абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу Халидэ Макагонова, руководитель Татарского спортивного союза, в прошлом титулованный спортсмен-единоборец Марат Капкаев.

«В Москве у татарской молодежи очень большой интеллектуальный потенциал, они имеют возможность обучаться в лучших вузах нашей страны. Подобные мероприятия собирают на одной плоскости разных направлений людей – государственных служащих, общественников, творческую интеллигенцию, конечно же, это помогает услышать друг друга и «сверить» между собой часы. Тем самым мотивируя и вдохновляя друг друга на дальнейшее развитие»- сказала Ленария Муслюмова в своем выступлении.