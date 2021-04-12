Минниханов: Впереди празднование 1100-летия принятия ислама

Съезд Духовного управления мусульман РТ пройдет успешно. Здесь будут обсуждены итоги работы ДУМ РТ за последние четыре года, дана оценка работы муфтия. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на VIII съезде ДУМ РТ, который в эти минуты проходит на площадке выставочного центра «Казань Экспо».

«Четыре года прошло с последнего съезда. Сейчас мы будем обсуждать, что сделано за последние четыре года», — сказал руководитель республики.

Минниханов отметил, что, несмотря на трудности, в том числе связанные с пандемией коронавирусной инфекции, «республика идет вперед». «Но есть много работы впереди. В этой работе хочется поблагодарить Владимира Путина, он оказывает поддержку», — сказал Президент РТ.

«Впереди празднование 1100-летия принятия ислама, у нас большие планы. Идет работа по возрождению языка. Всемирный конгресс татар и ДУМ в тесной связке работают по этой тематике», — подчеркнул Минниханов.

«Надеюсь, что съезд пройдет успешно. Нужно дать оценку работе муфтия. Все запланированные работы вместе выполним», — резюмировал он.

На повестке дня VIII съезда — выборы муфтия Татарстана и главного казыя Татарстана, а также первого заместителя муфтия РТ, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».