Хрустальную корону Югры завоевала Розалия Сабитова

Вбанкетном здании “Dali Hall” Сургута прошло грандиозное культурное мероприятие – конкурс “Хрустальная корона Югры – 2021”. За титул победительницы конкурса поборолись 10 талантливых девушек города. Проект призван показать многообразие национальных культур и традиций стран мира, роль женщин в сохранении культурного наследия многих поколений, важность женских качеств для сплоченности и взаимообогащения культур.

Ну а самой красивой, самой женственной и достойной оказалась татарочка – член совета НКАТ, солистка ансамбля “Сандугач” Розалия Сабитова. Она стала победительницей проекта “Миссис Хрустальная корона Югры – 2021”!

Розалия! От всей души поздравляем тебя с достойной победой! Мы очень гордимся тобой, ты одна из самых активных девушек автономии татар! Мы искренне благодарны тебе за твой большой вклад в развитие татарской культуры! Желаем тебе в дальнейшем новых побед, новых высот, пусть удача сопутствует тебе всегда и везде! Ты – гордость нашего народа!

С уважением, члены совета Национально-Культурной автономии татар города Сургута, солисты коллектива татарской культуры “Сандугач “.