В селе Барда Пермского края состоялись VIII Ягафаровские чтения

10 апреля в с.Барда Пермского края состоялись VIII Ягафаровские чтения. Мероприятие было посвящено 75 летию со дня рождения Рашида Ягафарова. Бардымцы очень уважают Рашида Файзрахмановича. Рашид Ягафаров известен как фольклорист, поэт и общественный деятель. Для многих он открыл дорогу в Казань и помог найти себя в татарском мире. В мероприятии также приняли участие Председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдуллин, известные драмматурги Мансур Гилязев, Радиф Сагдиев и сын Рашида Файзрахмановича, Председатель Союза Кинематографистов РТ Ильдар Ягафаров.

Заместитель руководителя

Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар

Ильгиз Халиков