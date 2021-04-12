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В селе Барда Пермского края состоялись VIII Ягафаровские чтения

В селе Барда Пермского края состоялись VIII Ягафаровские чтения

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 12.04.2021 0 5

10 апреля в с.Барда Пермского края состоялись VIII Ягафаровские чтения. Мероприятие было посвящено 75 летию со дня рождения Рашида Ягафарова. Бардымцы очень уважают Рашида Файзрахмановича. Рашид Ягафаров известен как фольклорист, поэт и общественный деятель. Для многих он открыл дорогу в Казань и помог найти себя в татарском мире. В мероприятии также приняли участие Председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдуллин, известные драмматурги Мансур Гилязев, Радиф Сагдиев и сын Рашида Файзрахмановича, Председатель Союза Кинематографистов РТ Ильдар Ягафаров.

Заместитель руководителя

Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар

Ильгиз Халиков 

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