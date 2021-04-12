Студенты Казанского государственного института культуры стали лауреатами конкурса татарской национальной культуры «Ягымлы яз»

3 апреля 2021 г. в Казанском молодежном центре им. А.Гайдара прошел XXVIII Молодежный фестиваль татарской национальной культуры «Ягымлы яз».

Целью фестиваля является развитие и популяризация татарской национальной культуры и татарского языка, а также сохранение культурного наследия татарского народа. В этом году фестиваль «Ягымлы яз» приурочен к Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан.

Поздравляем студентов кафедры театрального творчества факультета театра, кино и телевидения 3 курса Ямихуллина Артура и Валееву Фазилю со званием Лауреатов I степени, а также студентку кафедры сольного народного пения факультета высшей школы искусств 4 курса Ахсянову Дину со званием Лауреата III степени.

Подготовила студентов доцент кафедры сольного народного пения Бабаева Гюльмира Билаловна.

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