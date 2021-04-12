ДУМ РТ организует курсы ораторского искусства для татарских имамов

Заместитель Председателя Госсовета РТ, председатель Комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка при Президенте РТ Марат Ахметов на очередном съезде ДУМ РТ предложил организовать курсы риторики для имамов.

«После того как стал во главе языковой комиссии, пришлось много исследовать и размышлять, как попасть в сердце наших соплеменников, донести необходимость языка. На этом посту я в первую очередь пришел к нашему муфтию. Мы пообщались, посовещались. Мы поняли, что наши мухтасибаты (мусульманские общины) — это самая большая аудитория. Это сотни тысяч людей. Они приходят общаться с Богом, ищут свою киблу. Наши имамы убедительно могут рассказывать на проповедях», — пояснил Марат Ахметов.

Вице-спикер Госсовета РТ считает, что мухтасибатам, имамам Татарстана необходимо ораторское искусство, чтобы донести красоту татарского языка.

«Я предложил научить наших имамом риторике, ораторскому искусству, чтобы могли красиво рассказывать. ДУМ РТ нас услышал. Думаем, мы сможем донести красоту нашего языка», — резюмировал Ахметов.

Алия Сабирова

tatar-inform.ru