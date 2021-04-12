Председателем татарской национально-культурной автономии Ульяновской области избран Рамис Сафин

10 апреля прошла отчётно- выборная конференция Ульяновской областной татарской национально-культурной автономии.

Председатель Исполкома общественной организации «Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия» Рамис Сафин открыл конференцию и поприветствовал гостей и делегатов.

В заседании приняли участие помощник Полномочного представителя Президента России в Приволжском Федеральном Округе Сергей Морозов, заместитель председателя Комитета по вопросам национальностей Государственной Думы Российской Федерации, председатель Совета Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов, Заместитель руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар – Руководитель Аппарата Фархад Латыпов, делегат от Старокулаткинского района, редактор газеты “Күмәк көч” Старокулаткинского района Сабира Абитова, первый заместитель Губернатора Ульяновской области Александр Костомаров и др.

В ходе конференции за многолетнюю плодотворную работу по сохранению родного языка, национальной культуры, традиций и обычаев татарского народа медалью Исполкома Всемирного конгресса татар «За большие заслуги перед татарским народом» были награждены руководители местных татарских национально-культурных автономий Ульяновской области.

По итогам голосования на отчетно-выборной конференции Председателем татарской национально-культурной автономии Ульяновской области вновь был избран Рамис Сафин.