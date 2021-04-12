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Председателем татарской национально-культурной автономии Ульяновской области избран Рамис Сафин

Председателем татарской национально-культурной автономии Ульяновской области избран Рамис Сафин

в Новости, Слайдер, Главные новости, 12.04.2021 0 10

10 апреля прошла отчётно- выборная конференция Ульяновской  областной татарской национально-культурной автономии.

Председатель Исполкома общественной организации  «Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия» Рамис Сафин открыл конференцию и поприветствовал гостей и делегатов.

В заседании приняли участие помощник Полномочного представителя Президента России в Приволжском Федеральном Округе Сергей Морозов, заместитель председателя Комитета по вопросам национальностей Государственной Думы Российской Федерации, председатель Совета Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов, Заместитель руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар – Руководитель Аппарата Фархад Латыпов, делегат от Старокулаткинского района, редактор газеты “Күмәк көч” Старокулаткинского  района Сабира Абитова, первый заместитель Губернатора Ульяновской области Александр Костомаров и др.

В ходе конференции за многолетнюю плодотворную работу по  сохранению родного языка,  национальной культуры,  традиций и обычаев татарского народа медалью Исполкома Всемирного  конгресса татар  «За большие заслуги перед татарским народом» были награждены руководители местных татарских национально-культурных автономий Ульяновской области.

По итогам голосования на отчетно-выборной конференции Председателем татарской национально-культурной автономии Ульяновской области вновь был избран Рамис Сафин.

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