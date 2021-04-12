В Нижневартовске наградили участников lll Международного литературного конкурса “Джалиловские чтения”. По словам председателя Татарской национально-культурной автономии города Нижневартовска “Мирас” (Наследие) Рафаиля Мухаметзянова, число участников с каждым годом увеличивается. “Впервые в Нижневартовске конкурс был проведен в 2019 году. Тогда в конкурсе приняли участие 220 человек, в 2020 году их число составило 230. В нынешнем году в конкурсе участвовали 425 человек. Как видно, прослеживается положительная динамика”, – сказал Мухаметзянов. В ходе мероприятия участникам вручили грамоты и благодарственные письма от Всемирного конгресса татар.

В 2019 году татарской национально-культурной автономией «Мирас» на правах социального партнерства на базе МАУДО г.Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот» создан интерактивный музей «Тетрадь из Моабита. Последний подвиг Мусы Джалиля». Одной из активных форм работы музея является организация и проведение литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения». Популярность конкурса растет каждый год. Не смотря ни на что и в этом году вартовчане провели онлайн – конкурс под названием «За строкой летит строка», посвященный Герою Советского Союза, великому сыну татарского народа – Мусе Джалилю. Провели конкурс заочно. Расширяются номинации конкурса и возрастной состав участников. Конкурс поддерживается администрацией города, и в 2020 году приобрел статус городского. В честь 115-ой годовщины со дня рождения великого татарского поэта Мусы Джалиля, воспевшего свободу и мужество, возникла идея проведения литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения» среди жителей г.Нижневартовска, относящих себя к этнической общности татар, обучающихся классов и воспитанников дошкольных групп с изучением татарского языка. Миссия конкурса-объединить участников всех возрастных категорий целевой группы вокруг яркого примера служения Отечеству и славного литературного наследия татарского народа.

Гульчачак Фатхулова