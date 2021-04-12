В Ташкенте состоялся творческий вечер, посвященный кинооператору Дильшату Фатхуллину

9 апреля 2021 года в Ташкенте в Музее киноискусства Узбекистана при Агентстве кинематографии Узбекистана прошел творческий вечер, посвященный памяти известного узбекского и российского кинооператора, лауреата Государственной премии СССР, заслуженного деятеля искусства РСФСР Дильшата Зиннатовича Фатхуллина.

В мероприятии, организованном его братом, заслуженным артистом Республики Узбекистан Фатхуллиным А.З. совместно с руководством Музея киноискусства приняли участие известные кинематографисты и деятели искусства, Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан, студенческая молодежь, любители киноискусства, представители СМИ.

Дильшат Фатхуллин родился 6 апреля 1940 года в Ташкенте. В 1963 году окончил Всероссийский институт кинематографии (ВГИК) по специальности оператор и начал работать оператором на киностудии «Узбекфильм». Ушел из жизни 18 января 2020 года в Москве.

В рамках творческого вечера прошли беседы о многолетнем творчестве и профессионализме Дильшата Фатхуллина и фильмах, снятых для узбекского и российского кинематографа. Полученная информация будет особенна полезна для молодых кинематографистов.

Дильшат Фатхуллин выступал оператором постановщиком в таких фильмах, как «Белые, белые аисты» (реж. Али Хамраев), «Свидание» (реж. Эльер Ишмухаммедов), «Без страха» (реж. Али Хамраев) и многих других известных кинокартинах.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан