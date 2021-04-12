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Объявлен областной детский творческий конкурс “Тукай язы-135” (“Тукаевская весна-135”)

Объявлен областной детский творческий конкурс “Тукай язы-135” (“Тукаевская весна-135”)

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 12.04.2021 0 12

РОО “Татарская национально-культурная автономия Пензенской области” объявляет областной детский творческий конкурс “Тукай язы-135″(“Тукаевская весна-135”), посвященный 135-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

Приглашаем к участию детей в возрасте от 7 до 11 лет.

Конкурс продлится с 10 по 24 апреля 2021г..

Номинации конкурса:
– “Иллюстрации к сказкам Габдуллы Тукая (рисунок)”;
– “Чтение стихотворений Габдуллы Тукая (наизусть, на татарском или русском языке, видеоролик)”.

Работы необходимо опубликовать в одной из социальных сетей (VK, OK, Instagram) с хештегом #ТукайЯзы135 и отметить аккаунт РОО “ТНКА Пензенской области”.

Более подробная информация представлена в Положении о конкурсе.

О призах:
Победителю каждой номинации подарим настольную игру “Сабантуй”. Призерам будут вручены книги Г. Тукая и сертификаты интернет-магазина электроники TopDisk.

Благодарим за помощь в подготовке конкурса Янгуразову Д. Р. – учителя курсов татарского языка и литературы при РОО “ТНКА Пензенской области”, методиста центра Каюма Насыри КФУ,
активистов молодежного исполкома автономии Абдуллина Рауля и Чернышову Галию, друга автономии Богдановского Михея!

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