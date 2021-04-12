Выставка «В гостях у татар» будет представлена в Тюмени

20 апреля в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова Тюменского музейно-просветительского объединения состоится торжественное открытие выставки в рамках проекта «В гостях у татар» из фондов Елабужского государственного музея-заповедника.

Серия выставок 2021 года посвящена Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан. Мероприятие пройдет при поддержке министерств культуры Российской Федерации и Республики Татарстан, Департамента культуры Тюменской области, Союза музеев России, Национального совета Всемирного конгресса татар, Союза художников России, предприятия «Эссен Продакшн АГ».

В экспозицию войдут более 300 предметов – это настоящая красочная энциклопедия татарской культуры, включающая в себя богатый этнографический материал конца XIX – начала XX века. Здесь представлены предметы одежды, быта, образцы посуды, украшений и т.д., изделия мастеров декоративно-прикладного искусства, художественные работы участников международных этно-арт-проектов музея-заповедника.

По традиции, гости выставки познакомятся с разными сферами жизни Татарстана, посмотрят фильм о республике, продегустируют татарское национальное лакомство чак-чак и кондитерские изделия от АО «Эссен Продакшн АГ».

Место проведения выставки: Музейный комплексе им. И.Я. Словцова, г. Тюмень, ул. Советская, 63.