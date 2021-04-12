Коллектив театра «Экият» впервые встретится с татарской диаспорой города Кемерово

Коллектив театра «Экият» в ходе гастролей впервые встретится с татарской диаспорой города Кемерово. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба театра кукол «Экият».

Коллектив покажет спектакли на сцене Театра кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара с 14 по 17 апреля. Мероприятие с участием представителей татарской диаспоры Кемеровской области пройдет в формате круглого стола.

«Встреча с татарской диаспорой города Кемерово пройдет впервые. Коллектив театра старается везде встречаться с татарами в рамках гастролей, такие встречи уже прошли в Магнитогорске, Южно-Сахалинске, Барнауле и других городах», — рассказали корреспонденту ИА «Татар-информ» в театре.

Коллектив театра кукол «Экият» представит три спектакля по произведениям «Три дочери» Аделя Хаирова, «Су анасы» Габдуллы Тукая и «Цветик-семицветик» Валентина Катаева.

Гастроли состоятся в рамках реализации соглашения между Республикой Татарстан и Правительством Кемеровской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

В свою очередь, Театр кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара приедет в Казань осенью, уточнили в пресс-службе.

tatar-inform.ru