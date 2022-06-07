Постоянное представительство Татарстана оказало содействие проведению Сабантуя в городах Верхняя Пышма, Серов, Ревда

04 июня Постоянный представитель Республики Татарстан Хайдар Гильфанов принял участие в традиционном татарском и башкирском празднике Сабантуй в г.Верхняя Пышма.

В торжественной церемонии открытия праздника приняли участие Председатель Думы городского округа Верхняя Пышма Иван Зернов. Постпред РТ Хайдар Гильфанов зачитал Приветственный адрес Президента РТ Р.Н.Минниханова.

В творческой программе выступили народный артист Республики Татарстан, заслуженный артист Республики Башкортостан Рустам Асаев и заслуженная артистка Республики Татарстан Айгуль Бариева.

04 июня консультант Постоянного представительства Республики Татарстан Рифат Юсупов принял участие в празднике Сабантуй г.Серов. Народные гулянья проходили на стадионе “Локомотив”.

На праздник приехали официальные лица – депутаты Думы городского округа. Ее председатель Марат Бареев выразил уверенность, что теплая атмосфера Сабантуя даст его участникам возможность отдохнуть, пообщаться и получить удовольствие от праздника. Также с поздравлениями выступили депутаты Сергей Семакин, Альберт и Ильдус Шаймуратовы.

Своим выступлением гостей праздника порадовали заслуженный артист Республики Татарстан Артур Мингазов и солистка Казанской городской филармонии Алсу Валиуллина.

05 июня в парке Дворца культуры г. Ревда так же состоялся праздник Сабантуй. Консультант Постоянного представительства Республики Татарстан Рифат Юсупов принял участие и зачитал Приветственный адрес Президента РТ Р.Н.Минниханова.

Гостями праздника стали народный артист Республики Татарстан, заслуженный артист Республики Башкортостан Рустам Асаев и заслуженная артистка Республики Татарстан Айгуль Бариева. Не обошлось и без коллектива «Дуслык».

В программе празднования: народные игры, соревнования, состязания. Так, женщины соревновались в мастерстве нарезки лапши, дети — в прыжках в мешках. Силачи помладше дрались мешками, а постарше сражались на матах за барана в национальной борьбе корэш.