Постпред РТ Х.М.Гильфанов принял участие в финале конкурса «Яз чәчәкләре» («Весенние цветы»)

Постоянный представитель Республики Татарстан по Уральскому региону Хайдар Гильфанов принял участие в финале конкурса «Яз чәчәкләре» («Весенние цветы»). Праздничное мероприятие состоялось 17 сентября 2021 года в Концертном зале им. С.С. Прокофьева в г.Челябинске.

Конкурс организован Конгрессом татар Челябинской области при поддержке Всемирного Конгресса татар и Правительства Челябинской области.

«Яз чәчәкләре» («Весенние цветы») – это своеобразная школа юных татарочек: участницы проекта на протяжении нескольких месяцев проходят погружение в национальную культуру и историю, изучают особенности быта, основы рукоделия, тонкости приготовления блюд татарской кухни, развивают свой творческий потенциал через изучение основ народного танца, песен и сказок.

Финал конкурса завершился праздничным концертом.

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