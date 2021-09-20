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Постпред РТ Х.М.Гильфанов принял участие в финале конкурса «Яз чәчәкләре» («Весенние цветы»)

Постпред РТ Х.М.Гильфанов принял участие в финале конкурса «Яз чәчәкләре» («Весенние цветы»)

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 20.09.2021 0 2

Постоянный представитель Республики Татарстан по Уральскому региону Хайдар Гильфанов принял участие в финале конкурса «Яз чәчәкләре» («Весенние цветы»). Праздничное мероприятие состоялось 17 сентября 2021 года в Концертном зале им. С.С. Прокофьева в г.Челябинске.

Конкурс организован Конгрессом татар Челябинской области при поддержке Всемирного Конгресса татар и Правительства Челябинской области.

«Яз чәчәкләре» («Весенние цветы») – это своеобразная школа юных татарочек: участницы проекта на протяжении нескольких месяцев проходят погружение в национальную культуру и историю, изучают особенности быта, основы рукоделия, тонкости приготовления блюд татарской кухни, развивают свой творческий потенциал через изучение основ народного танца, песен и сказок.

Финал конкурса завершился праздничным концертом.

tatur.tatarstan.ru

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