До конца года в казанском метро будет курсировать «поезд родных языков»

С сегодняшнего дня в казанском метро начал курсировать «поезд родных языков». Он состоит из шести вагонов, оформленных снаружи и внутри национальной этнической символикой, в которую вплетены разговорные фразы и популярные выражения на разных языках. Об этом сообщила сегодня на деловом понедельнике заместитель руководителя Исполкома Гузель Сагитова.

Пассажиры необычного поезда смогут узнать популярные фразы на татарском, русском, марийском, чувашском, мордовском, удмуртском, грузинском, узбекском, азербайджанском и других языках.

В вагонах также установлены селфи-поинты, благодаря которым, к примеру, пассажиры смогут сфотографироваться с молодым Габдуллой Тукаем и составить из предложенных слов известные стихи татарского поэта.

«Метро – это прекрасная локация, чтобы креативно, а главное – ненавязчиво и с юмором популяризировать языки народов Татарстана», – уверена Гузель Сагитова.

«Это очень хорошая идея – живая, актуальная и полезная. Такой поезд метро станет одновременно материальным и нематериальным наследием Года родных языков», – оценил задумку Мэр Казани Ильсур Метшин.

«Поезд родных языков» будет курсировать до конца года.

kzn.ru