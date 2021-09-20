Продолжается прием заявок на соискание премии «Гордость нации»-2021

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Дом народов России» совместно с Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей объявляет о приёме заявок на соискание II Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ» – 2021.

На почётное звание смогут претендовать представители общероссийских, межрегиональных, региональных, местных общественных объединений и некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере государственной национальной политики; преподаватели родных языков, языковые активисты, авторы проектов в сфере сохранения и развития родных языков; журналисты и блогеры; мастера народного творчества, руководители и участники творческих коллективов и творческих объединений из любого уголка Российской Федерации.

Премия присуждается по семи номинациям:

«За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия»;

«За вклад в сохранение и развитие родных языков»;

«За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики»;

«За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений»;

«За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества»;

«За вклад в сохранение и развитие культуры народов России (народное творчество, национальные виды спорта, народные промыслы и ремесла, этническая мода и этнический туризм)»;

«За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях».

До 27 сентября соискателям и организациям, выдвигающим кандидата на соискание, необходимо направить в Оргкомитет пакет материалов на адрес электронной почты [email protected] Положение и новости можно найти на официальном сайте премии gordostnation.ru

До 11 октября Конкурсная комиссия примет решение, выбрав по три лауреата в каждой номинации. В состав экспертных комиссий входят эксперты в сфере национальных отношений, деятели культуры, образования, СМИ, общественные и государственные деятели.

Церемония награждения пройдёт в Москве и будет приурочена ко Дню народного единства. Победители получат ценные призы.

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