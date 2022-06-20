Постпредство РТ оказало содействие проведению праздников “Сабантуй” в Свердловской области

18 июня Постоянный представитель Республики Татарстан в Свердловской области Хайдар Гильфанов принял участие в празднике Сабантуй г.Березовский.

В торжественной церемонии открытия праздника приняли участие Глава Березовского городского округа, глава администрации – Евгений Писцов, Председатель Думы Березовского ГО Алексей Горевой.

Гостей праздника своим выступлением порадовали артисты Нефтекамской государственной филармонии. Украсили мероприятие своими яркими выступлениями солисты татарской эстрадной группы “Кайтаваз” под руководством заслуженного артиста Башкортостана и Татарстана Рифката Габдулянова, артисты ансамбля танца “Тангаур”, группа «Казан Егетлэре».

Праздник прошел на высоком организационном уровне и подарили гостям мероприятия хорошее настроение.

18 июня заместитель Постоянного представителя Республики Татарстан в Свердловской области Фавия Сафиуллина приняла участие в празднике Сабантуй Артемовского ГО п. Буланаш.

Почетными гостями мероприятия стали Глава Артемовского городского округа Константин Трофимов, Заместитель управляющего администрацией Восточного управленческого округа Свердловской области Кирилл Некрасов.

Гости праздника с удовольствием общались, участвовали в конкурсах и забавах, подпевали артистам, танцевали, подбадривали участников борьбы куреш и рисковых парней, забиравшихся по гладкому столбу за подарками.

Украсили мероприятие и подарили хорошее настроение национальные коллективы и гости из Республики Татарстан популярный артист татарской эстрады Алмаз Ишмуратов и группа «Казан Егетлэре».

Также национально культурно-спортивный праздник «Сабантуй» состоялся:

18 июня г. Первоуральск гостем праздника стал популярный артист татарской эстрады Артур Мингазов.

18 июня Каменск-Уральский своим выступлением порадовал популярный артист татарской эстрады Фарид Файзрахманов/

19 июня Красноуральск украсили праздник группа «Казан Егетлэре».