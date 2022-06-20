Василь Шайхразиев встретился с Народным артистом Татарстана Альбертом Асадуллиным

Сегодня во Всемирном конгрессе татар Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с Заслуженным артистом России, Народным артистом Республики Татарстан Альбертом Асадуллиным.

На встрече артист поделился своими творческими планами и рассказал о действующих проектах. Василь Шайхразиев пригласил его на VIII съезд Всемирного конгресса татар, посвященный 30-летию ВКТ. Альберт Асадуллин, который был делегатом на I Съезде ВКТ в 1992 году, приглашен в качестве почетного гостя.

Альберт Асадуллин – советский и российский певец, обладатель голоса тенор альтино. В 1988 году ему присвоили звание «Заслуженный артист РСФСР», в том же году он признан народным артистом Татарстана. Он родился в Казани. Имя Асадуллина загремело на весь Советский Союз в 1975 году после исполнения главной партии Орфея в первой советской рок-опере “Орфей и Эвридика”. В период перестройки Альберт Нуруллович решил изменить амплуа, включив в репертуар народные татарские песни. В 1989 году он исполнил партию в первой татарской фолк-опере «Магди», сюжет которой был основан на историях из Корана. Она с успехом прошла во многих концертных залах Санкт-Петербурга, Казани и Москвы. Певец продолжает много выступать. В 2018 году Альберт Нуруллович отметил 70-летний юбилей.