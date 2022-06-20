Известна программа проведения дней Республики Татарстан в Республике Саха

С 22 по 25 июня 2022 года в столице Республики Саха (Якутия) – Якутске пройдут Дни Республики Татарстан, в рамках которых будет представлена обширная программа, которая познакомит жителей и гостей Якутии с культурой Татарстана, обычаями и традициями края.

В программу вошли показы татарстанского кино, спектакли, выставки, выступления ведущих творческих коллективов, круглые столы, презентации и многое другое.

22 июня в 17:00 культурную программу откроют Дни татарстанского кино. В кинотеатре «Лена» представят музыкальную комедию «Апипа» с участием артистов театра и эстрады. Затем якутские зрители увидят драматический фильм Ильдара Ягафарова «Исәнмесез». 23 июня в 12:00 начнутся показы художественно-документального фильма «Осанна» режиссера Алексея Барыкина и полнометражного художественного фильма «Мы – дети 41-го года» Амира Галиаскарова. Помимо кинопоказов и встреч с создателями фильмов, будут обсуждены и намечены новые направления сотрудничества на круглом столе «Национальный кинематограф России: точки роста».

С 22 по 24 июня Союз писателей Республики Татарстан организует цикл мероприятий, направленных на сотрудничество с писателями Якутии, популяризацию татарской литературы. Так, 22 июня в 15:00 состоится встреча с писателями Республики Саха (Якутия) и презентация Антологий современной якутской и татарской прозы, переведенных на татарский и якутский языки. 23 июня в 10:00 в Якутском государственном литературном музее имени П.А. Ойунского состоится круглый стол с писателями, критиками, литературоведами «О путях развития литератур тюркоязычных народов России». Кроме того, запланировано подписание соглашения о сотрудничестве и встреча с татарской диаспорой Республики Саха (Якутия).

23 и 24 июня в 18:30 в Театре юного зрителя Республики Саха Буинский государственный драматический театр представит сразу два спектакля – спектакль «Шобага» и «Барыня». Спектакль «Шобага» («Жребий») включен в список Long List 2022 Всероссийской Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» как значимый спектакль сезона 2020-2021гг. Спектакль «Барыня» является обладателем Гран-При XIX Международного театрального фестиваля «Славия 2020» за «Наилучшее сценическое создание».

24 июня в 10:00 состоится открытие фотовыставки «В кадре – Ассамблея и Дом Дружбы народов Татарстана». На фотовыставке будут представлены наиболее яркие моменты из жизни многонационального этнокультурного движения республики за последние годы. После церемонии открытия выставки пройдет круглый стол на тему: «Роль Домов Дружбы народов во взаимодействии институтов гражданского общества и органов власти» с участием руководителей Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарстана, национально-культурного объединения якутов РТ, а также представителей национальных сообществ Республики Саха (Якутия).

24 июня в 14:00 в Национальном художественном музее Республики Саха состоится открытие выставки «В гостях у татар». Межмузейный выставочный проект представляет 319 предметов из собрания Елабужского государственного музея-заповедника и 15 ювелирных украшений и кожаных изделий из музея Казанского техникума народных художественных промыслов. Это красочная энциклопедия национальной культуры, наглядно и увлекательно рассказывающая об истории этого народа и личностях, внесших в нее весомый вклад, науке и религии, образовании и искусстве, буднях и праздниках, бытовом укладе, многовековых традициях и обрядах.

24 июня в 17:00 в Государственном театре Оперы и Балета Республики Саха имени Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона состоится Концерт мастеров искусств Республики Татарстан. В концерте примут участие Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан, солисты Раяз Фасихов, Алина Шарипжанова, Айдар Сулейманов, дуэт Зуфара и Зайнаб и др. В рамках концерта будет представлена выставка народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства Республики Татарстан, а также персональная выставка члена Союза художников РТ Екатерины Манько «Мой Татарстан – мое вдохновение».

24 июня в 15:00 в Якутском государственном объединенном музее истории и культуры народов Севера им.Ем.Ярославского запланирована встреча с волонтёрами культуры Якутии. Волонтер России в сфере культуры, автор и руководитель социально-творческого движения «Я – ДоброТворец», региональный координатор Татарстанского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры» Гульфия Мутугуллина проведет мотивационную встречу «Диалог на равных». А 25 июня в 15:30 на территории природного комплекса семейного отдыха «Ил Эйгэ» пройдет слёт серебряных волонтёров.

С 24 по 25 июня пройдет I Конгресс национальных театров России, в рамках празднования 100-летия со дня образования Якутской АССР. Знаковое событие Года культурного наследия народов России объединит более 100 руководителей национальных театральных коллективов из 20 регионов Российской Федерации, а также ведущих экспертов сферы культуры и искусства со всей страны. В рамках программы пройдут пленарное заседание, тематические панельные сессии и питчинг театральных проектов.

В заключительный день, 25 июня, для жителей и гостей Якутии будет представлено сразу 2 праздника: традиционный якутский праздник лета «Ысыах» (начало в 11:00) и народный праздник окончания весенних полевых работ «Сабантуй» (начало в 13:15). Поистине, красочная программа, которая окунет каждого в чарующий мир татарской и якутской культуры.

mincult.tatarstan.ru