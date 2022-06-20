Рустам Минниханов: Сабантуй – это возможность показать самобытность нашего народа

Народный праздник Сабантуй, знаменующий окончание весенних полевых работ, демонстрирует самобытность и культуру татарского народа. Праздник проводится в 35 странах, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов на главной площадке празднования Сабантуя в Казани в воскресенье.

“На трех площадках сегодня проходит прекрасный Сабантуй. Вчера мы провели Федеральный Сабантуй, ряд сабантуев еще в регионах будет. Вот 58 регионов нашей страны, 35 стран, ну, может быть не такие масштабные, но везде мы этот Сабантуй проводим. Это такая возможность показать самобытность нашего народа, нашу культуру. И он – праздник для всех”, – сказал глава Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с поздравлениями к собравшимся на центральной площадке Сабантуя в Березовой роще поселка Мирный.

Он отметил, что праздник в Казани посетили гости из других стран и регионов России. В том числе в Казань приехал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. В 2022 году именно Кузбасс примет празднование Федерального Сабантуя.

“Великолепный праздник Сабантуй. Он с успехом идет по всей нашей огромной стране. Но страны ему уже мало, он пошел за рубеж. И уже во многих странах мира идет этот наш замечательный праздник. И количество этих стран с каждым годом становится все больше и больше. Мы только вчера с Рустамом Нургалиевичем были на Федеральном Сабантуе в Ульяновске, где я с огромным удовольствием принял переходящий кубок проведения Федерального Сабантуя в 2023 году в Кузбассе”, – сказал Цивилев, напомнив, что с 2021 года в регионе проходит международный шахтерский Сабантуй.

В Казани празднование Сабантуя проходит сразу на трех площадках. Помимо центральной площадки в поселке Мирный, работают площадки в поселке Дербышки, а также в лесопарковой зоне озера Лебяжьего. Открыты национальные подворья, свою продукцию подготовили муниципальные районы республики, проходят национальные игры и творческие мастер-классы.

Как отмечают в пресс-службе мэрии Казани, на центральном майдане в поселке Мирный проходят выступления звезд татарской эстрады – Зайнаб Фархетдинова, Зуфар Билалов, Ландыш Нигматжанова, Зинира и Ризат Рамазановы. Звездами концертной программы в Дербышках стали Ришат Тухватуллин и Эльмира Калимуллина.

Ранее министр культуры Татарстана Ирада Аюпова сообщала, что почти 400 народных праздников Сабантуй пройдут в России летом 2022 года при организации республики. Большая часть народных праздников уже прошла в районах Татарстана с 11 по 13 июня.

tass.ru