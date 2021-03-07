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Поздравление В.Г. Шайхразиева с Международным женским днем

Поздравление В.Г. Шайхразиева с Международным женским днем

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Официальные материалы, 07.03.2021 0 20

Дорогие наши женщины!

Примите самые искренние пожелания в связи с первым и самым красивым праздником весны – Международным женским днем!

Вы – олицетворение милосердия, верности, духовной и нравственной чистоты, доброты, что есть на земле.

Женщина является хранительницей домашнего очага, семейного покоя и благополучия. Мы благодарны Вам за воспитание в детях любви к своей культуре, к духовным ценностям. Это ваш праздник, поэтому пусть он будет наполнен прекрасными цветами, радостными улыбками и добрыми пожеланиями.

Дорогие наши мамы, бабушки, сестры, супруги, друзья, коллеги, от всей души желаем вам крепкого здоровья, женского счастья, семейного благополучия и уюта! Пусть весна подарит вам теплые солнечные лучи, а мужчины – душевное тепло и чудесное настроение! С праздником!

С уважением,
Заместитель Премьер-министра РТ,
Председатель Национального совета
Всемирного конгресса татар
В.Г. Шайхразиев

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