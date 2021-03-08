В Бугульминском районе стартовал “Этнокультурный маршрут”

В рамках Года родных языков и народного единства в Бугульминском муниципальном районе началась реализация творческого проекта «Этнокультурный маршрут Бугульминского района» МБУ «Централизованная районная клубная система».

Старт был дан в Кудашевском сельском поселении. Так, в местном Доме культуры состоялся районный татарский праздник «Нигез йортның онытылмас кичләре». В фойе были оформлены выставки изделий прикладного творчества кудашевских мастеров и народных умельцев, блюд татарской национальной кухни.

Гости праздника смогли попробовать продукцию пасеки Глуды Фаттаховой, Гаяза Валеева, увидеть ульи ручной работы Фануса Заманова, изготовленные по авторской разработке. Традициями кудашевцев по вязанию веников поделился Ильдар Гаязов. Удивительные работы из дерева представил мастер по резьбе по дереву Олмас Сунюков, на его выставке можно было увидеть резные столики, предметы мебели, шкатулки ручной работы. Мастер-класс по нарезке настоящей татарской лапши представила Роза Нигматзянова. Мастерицы по вязанию Римма Зубаирова, Зульфия Мулюкова, Рамзия Хасаншина порадовали зрителей своими изделиями. Особый интерес вызвали плетеные изделия, изготовленные мастером Гульнарой Абдрахмановой из бумажных трубочек – вазы, корзиночки, шкатулки и сундучки. Ловкостью работы на прялке поразила всех Марьям Газизова. Удивительные картины, вышитые крестом, представила Роза Сафина. Национальные угощения и выпечку представили Гульназ Ахметова, Ильвера Мусалимова, Роза Нигматзянова.

Театрализованная постановка самодеятельных артистов познакомила зрителей с традициями и мифами села Кудашево. Большую помощь в подготовке и проведении праздника оказала жительница села Равиля Арсланова. Она ведет большую работу по возрождению и сохранению мифов кудашевской земли.

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