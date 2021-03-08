Жителей московского региона приглашают принять участие в конкурсе «Тукай иле»

Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ приглашает жителей московского региона принять участие в творческом конкурсе «Тукай иле».
Проект проводится в рамках объявленного в Республике Татарстан Года родных языков и народного единства и 135–летия со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.
Работы принимаются на татарском языке по следующим номинациям:
- Чтение стихотворений Г. Тукая (видеозапись).
- Исполнение песни на слова поэта (видеозапись).
- Авторские стихотворения, посвященные творчеству и личности Г. Тукая (видеозапись или текст).
- Произведение изобразительного и декоративно-прикладного искусства, посвященное творчеству и личности поэта.
- Коллективное театрализованное представление по произведению Г. Тукая.
В каждой номинации, кроме пятого пункта, оценка будет проводиться по двум возрастным группам:
– до 17 лет включительно;
– от 18 лет и старше.
Требования: качественная цветная фотография до 5 Мб. Для видеороликов: горизонтальная съемка в помещении без посторонних звуков.
Материалы и заявки на участие по прилагаемой форме необходимо направить на электронный адрес: [email protected] до 5 апреля 2021 года.
Также предлагается разместить работы в социальной сети Инстаграм с хэштэгом #ТукайИле135 и отметить страницу Полпредства Татарстана @polpredstvo_tatarstana_moskva.
Награждение победителей пройдет 26 апреля в 16.00 на гала-концерте, посвященном 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая в Татарском культурном центре Москвы.
Лучшие работы опубликуем на нашем сайте и официальных страницах в социальных сетях.