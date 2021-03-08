Жителей московского региона приглашают принять участие в конкурсе «Тукай иле»

Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ приглашает жителей московского региона принять участие в творческом конкурсе «Тукай иле».

Проект проводится в рамках объявленного в Республике Татарстан Года родных языков и народного единства и 135–летия со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

Работы принимаются на татарском языке по следующим номинациям:

Чтение стихотворений Г. Тукая (видеозапись). Исполнение песни на слова поэта (видеозапись). Авторские стихотворения, посвященные творчеству и личности Г. Тукая (видеозапись или текст). Произведение изобразительного и декоративно-прикладного искусства, посвященное творчеству и личности поэта. Коллективное театрализованное представление по произведению Г. Тукая.

В каждой номинации, кроме пятого пункта, оценка будет проводиться по двум возрастным группам:

– до 17 лет включительно;

– от 18 лет и старше.

Требования: качественная цветная фотография до 5 Мб. Для видеороликов: горизонтальная съемка в помещении без посторонних звуков.

Материалы и заявки на участие по прилагаемой форме необходимо направить на электронный адрес: [email protected] до 5 апреля 2021 года.

Также предлагается разместить работы в социальной сети Инстаграм с хэштэгом #ТукайИле135 и отметить страницу Полпредства Татарстана @polpredstvo_tatarstana_moskva.

Награждение победителей пройдет 26 апреля в 16.00 на гала-концерте, посвященном 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая в Татарском культурном центре Москвы.

Лучшие работы опубликуем на нашем сайте и официальных страницах в социальных сетях.