Открылась выставка с фотографиями героинь обложек журнала «Сююмбике»

В торговом центре KazanMall открылась выставка, подготовленная журналом «Сююмбике». На выставке, названной «На обложке — улыбки девушек» представлены фото женщин, в разные годы опубликованных на обложке издания «Азат хатын» (ныне — «Сююмбике»).

Проект приурочен к 100-летию ТАССР. Журналисты «Сююмбике» связались с героинями обложек прошлых лет и в восьмом номере за 2019 год опубликовали их истории с нынешними фото. Цель проекта — показать достижения республики через трудовой и жизненный путь женщин, отмечают его авторы.

«Глядя на выставку, понимаешь — и раньше, и сейчас вся жизнь в руках женщин. Они управляют поездами, лечат детей, работают в животноводстве, преподают в школах. Всё связано с женщиной. Всю красоту, величие нашего народа можно увидеть на этой выставке», — отметил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Он также подчеркнул, что выставка открылась в торговом центре, чтобы экспозиция стала ближе к людям и появилась возможность популяризировать этих героинь.

До этого выставка журнала «Сююмбике» была представлена в галерее «Татмедиа» и на конкурсе «Женщина года». По словам главного редактора журнала Ларисы Маликовой, экспозиция стала резонансной. «Люди полюбили эту выставку, поэтому мы решили вынести ее на более широкую площадку, где ее увидит больше народу», — пояснила она.

Выставка будет работать до 10 марта 2021 года.

tatar-inform.ru