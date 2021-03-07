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Рафаил Мухаметзянов награжден знаком “За заслуги перед городом Нижневартовском”

Рафаил Мухаметзянов награжден знаком “За заслуги перед городом Нижневартовском”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 07.03.2021 0 17

В Нижневартовске в преддверии Дня города жителей отметили федеральными, окружными и городскими наградами. Среди награждённых – мед. работники, нефтяники, газовики, учителя, строители, предприниматели.

Присутствовавший на торжественной церемонии награждения заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов поздравил вартовчан с присвоением высоких звании, вручил грамоты и благодарности, а также передал послание главы региона.

Среди них были и наши соотечественники. Главной награды Нижневартовска – знака “За заслуги перед городом Нижневартовском”- удостоен председатель общественной организации Татарской национально-культурной автономии города Нижневартовска “Мирас”(Наследие) Рафаил Мухаметзянов. А также за многолетний эффективной труд, значительный вклад в развитие культуры была награждена почетными грамотами от главы города, руководитель ансамбля “Шатлык” Юмагулова Райля Рафиковна  Поздравляем наших земляков с получением высоких наград и желаем здоровья, семейного счастья и дальнейших успехов!

Гульчачак Фатхулова

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