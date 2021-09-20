Праздничным концертом и салютом завершился единый день голосования в Казани

Праздничным концертом и салютом завершился в Казани единый день голосования. На площадке возле стадиона «Ак Барс Арена» для горожан выступили звезды татарской и российской эстрады, а хедлайнерами концерта стали рэпер Мот, певец Салават, группа Uma2rman и Олег Газманов.

Поздравить горожан с завершением выборов – 2021 приехали Президент Татарстана Рустам Минниханов и Мэр Казани Ильсур Метшин. Они поблагодарили горожан за активное участие в выборах.

«Хотел бы искренне поблагодарить каждого, кто участвовал в выборах, за вашу мощную гражданскую позицию. Нам было очень важно сформировать команду, которая будет представлять нашу республику в Федеральном Собрании. Мы сделаем все, чтобы наша республика и ее столица были комфортными и удобными для жителей, а вы будьте здоровы и берегите себя», – обратился со сцены к казанцам Рустам Минниханов.

Проголосовать на выборах депутатов Госдумы ФС РФ восьмого созыва, депутатов Госсовета РТ по Азинскому одномандатному избирательному округу №15 и Казанской городской Думы по Академическому (№4) и Липатовскому (№20) избирательным округам жители города могли на протяжении трех дней – с 17 по 19 сентября. На территории Казани было образовано 463 избирательных участка, в том числе 3 новых участка были открыты в жилых микрорайонах «Салават Купере» и «Солнечный город». Все проголосовавшие получили специальный браслет, по которому смогли не только бесплатно посетить музеи и проехать в общественном транспорте, но и попасть сегодня на праздничную программу у «Ак Барс Арены».

С 14:00 у стадиона работали тематические площадки, среди них зоны проектов «Жизнелюб» и «Литературный дворик». Казанцы могли выбрать развлечение по душе. Например, поучаствовать в мастер-классах, проявить себя в спортивных состязаниях или стать зрителями музыкальных и театрализованных представлений.

Большое количество исполнителей порадовали горожан своими выступлениями на главной сцене. Хедлайнерами вечера стали группа Filatov & Karas, рэпер Мот, татарский певец Салават и группа Uma2rman. Они исполнили свои самые популярные композиции, которые казанцы встретили с бурными овациями. А завершил праздничный концерт народный артист России Олег Газманов. Он исполнил свои популярные хиты – «Мои ясные дни», «Есаул», «Жить – так жить», «Мама», «Сделан в СССР», «Офицеры». Также казанцы услышали одну из новых песен «Осенний сон», а после Олег Газманов вместе со сводным хором города спел песни «Эскадрон» и «Вперед, Россия». Завершил свое выступление артист композицией «Мы вместе».

«Для меня огромная честь выступать перед вами. Для меня Казань – это город, который активно развивается. Уж я-то знаю! Я езжу по регионам уже 53 года, у меня все это на глазах происходит. Очень люблю бывать здесь и рад, что мы сегодня с вами участвуем в этом празднике», – отметил О.Газманов.

Кульминацией праздничной программы стал красочный салют.

kzn.ru