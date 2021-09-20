С 1 октября в Татарстане стартуют примечетские курсы по основам Ислама и религиозному воспитанию. В этом году бесплатные занятия организуются в более чем 700 мечетях республики. Планируется, что их посетят около 25000 слушателей. Почти 1500 преподавателей дадут им базовые религиозные знания.

Программа религиозного воспитания на примечетских курсах рассчитана на 3 года. Уроки преимущественно проводятся в выходные дни, а время занятий, как правило, назначается с учетом пожеланий слушателей. Большинство примечетских курсов практикует раздельное обучение мужчин и женщин.

Обучение на примечетских курсах Татарстана ведется по единой программе «Религиозное воспитание», утвержденной Духовным управлением мусульман РТ, составленной с учетом возрастных особенностей обучающихся. Данная программа ежегодно совершенствуется с учетом современных требований.

В рамках примечетских курсов преподаются следующие дисциплины, рекомендуемые единой программой ДУМ РТ: «Әдәп-әхлак», «Гакыйдә», «Тәҗвид», «Коръән», «Фикъһе», «Сира», «Гарәп теленең башлангыч курсы». Кроме того, в некоторых приходах проводятся уроки по хадисоведению, истории Ислама, истории Пророков, старотатарскому языку и др. Также преподаватели дают начальные элементарные знания об обрядах основных жизненных циклов (имянаречение, никах, женаза и др.).

Единое учебное пособие по программе «Религиозное воспитание» на примечетских курсах – книга «Основы ислама» («Ислам дине нигезләре») включает важнейшие исламские дисциплины: акыйду, фикх, историю ислама и ахляк. Все темы, касающиеся раздела акыйды, раскрываются согласно мазхабу Абу Ханифы и матуридитской акыйды.

Тем, кто проживает вдали от мечетей или по разным причинам не имеет возможности посещать очные примечетские курсы, легко и быстро получить начальное религиозное образование поможет первое татарское онлайн-медресе, созданное ДУМ РТ. Татарское онлайн-медресе — это уникальная современная образовательная площадка, которая подняла на качественно новый уровень примечетские курсы.

Онлайн-медресе работает на образовательной платформе https://medrese.tatar/. Доступ к онлайн-медресе можно получить и через специальное бесплатное мобильное приложение, разработанное для смартфонов на базе iOS и Android. Приложение называется “Татар мәдрәсәсе”. Скачать бесплатно его можно в Play Маркете и App Store.

dumrt.ru