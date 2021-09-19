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В Татарстане проходит Фестиваль дружбы народов Татарстана

В Татарстане проходит Фестиваль дружбы народов Татарстана

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 19.09.2021 0 3

На площадке лагеря «Мирас» Зеленодольского района в эти дни проходит фестиваль Дружбы народов, который объединил три масштабных мероприятия, направленных на укрепление дружбы и единства многонациональной молодёжи республики: «ЭтноСтартапФорум», фестиваль молодых дизайнеров современной одежды с этническим компонентом и слет представительств Молодёжной Ассамблеи народов Татарстана.

 

Участниками мероприятия стали мастера декоративно-прикладного искусства, молодые дизайнеры и предприниматели, создающие продукцию с этническим компонентом, активисты Молодежной ассамблеи народов Татарстана.

 

В рамках мероприятия проходят мастер-классы по темам: «Продвижение этно-продукции», «Вклад этно-бизнеса в развитие общества», работа с кураторами, встречи по теме: «Бизнес по-взрослому: как справиться со страхом неудач», «Основные ошибки ремесленника. Как из хобби перейти в бизнес» и др. Также организованы воркшопы.

 

Главная задача – создать молодежную площадку для актуализации знаний культуры и традиций народов, проживающих на территории России и Республики Татарстан.

 

Приветствуя участников, министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов подчеркнул активную работу МАНТ в сфере гармонизации межнациональных отношений. «Молодежная ассамблея народов Татарстана сегодня один из ключевых генераторов новых интересных проектов в этно-формате», – отметил он.

 

Молодежная Ассамблея объединяет 30 молодежных национальных движений, имеет представительства в 20 муниципальных районах республики, реализовала более 60 проектов в формате офлайн и онлайн, собирая не только молодежь со всей республики, но и привлекая участников из других регионов России.

 

«Нам важно, чтобы национальное были популярным среди молодежи. Здорово, что молодёжь активно вовлечена в это сама. В рамках ЭтноСтартапФорума, фестиваля этномузыки Таба, фестиваля молодых дизайнеров мы видим, насколько актуальными и востребованными среди молодёжи могут быть музыка, одежда, аксессуары с этническим компонентом. А сегодня мы в новом лагере «Мирас-Наследие». Благодаря поддержке Президента Республики Татарстан принцип «национальное-актуальным» теперь реализуется и в молодежной инфраструктуре», – подытожил Тимур Сулейманов.

 

Фестиваль дружбы народов Татарстана реализуется по инициативе молодежных национально-культурных организаций МАНТ при поддержке Минмолодежи РТ.

minmol.tatarstan.ru

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