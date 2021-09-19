23-26 сентября в Самарской области пройдут Дни татарского кино

В Самарской области (в селах Камышла и Алькино, в городах Тольятти и Самара) пройдут Дни татарского кино. Мероприятие организует «Татаркино» при содействии Министерства культуры Самарской области и Самарского областного татарского общества «Туган тел».

Напоминаем, зрителям представят две киноновинки – полнометражные фильмы «Сөмбел» и «Әпипә»: 23 сентября в 16.00 и 18.30 — в селе Камышла; 24 сентября 15.00 и 17.30 — в селе Алькино Похвистневского района; 25 сентября в 16.00 и 19.00 — в г.Тольятти (кинотеатр «Буревестник»); 26 сентября в 16.00 и 18.30 — в г. Самара (кинотеатр «Художественный»).

samtatnews.ru