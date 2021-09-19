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ВИДЕО: 620 тыс. руб. за 15 минут собрали предприниматели-мусульмане для казанского медресе Мухаммадия

в Новости, Слайдер, Главные новости, Видеозаписи, 19.09.2021 0 1

После капремонта здесь нужно было закупить школьную мебель и комплект учебников. Это не первая благотворительная акция Ассоциации предпринимателей-мусульман. Таким образом они развивают образовательные проекты и на селе.

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