ВИДЕО: 620 тыс. руб. за 15 минут собрали предприниматели-мусульмане для казанского медресе Мухаммадия

После капремонта здесь нужно было закупить школьную мебель и комплект учебников. Это не первая благотворительная акция Ассоциации предпринимателей-мусульман. Таким образом они развивают образовательные проекты и на селе.
в Новости, Слайдер, Главные новости, Видеозаписи, 19.09.2021 0 1
После капремонта здесь нужно было закупить школьную мебель и комплект учебников. Это не первая благотворительная акция Ассоциации предпринимателей-мусульман. Таким образом они развивают образовательные проекты и на селе.