В деревне Сулейменево снова прозвучал азан

Спустя годы в деревне Сулейменево Вагайского района Тюменской области снова прозвучал азан. Он стал первым призывом к молитве с минарета открывшейся отремонтированной мечети. Храм возродили на пожертвования и при финансовой поддержке правительства области.

В последний раз в деревне Сулейменево азан так громко звучал лет 20 назад. Долгое время мечеть не функционировала, пустовала. И вот почти через два десятка лет верующие вновь собираются на молитву.

– По всей области, по всей стране строят мечети, у нас ещё до революции был мусульманский храм. Из-за этого возникло желание возродить дом Всевышнего. Вот, сделали по воле Аллаха. Помощь оказало Духовное управление и правительство, – говорит инициатор возрождения мечети Октябрист Зарипов.

Именно Октябрист Хакимович загорелся идеей отремонтировать обветшавшее здание. Муфтий Зиннат хазрат Садыков благословил это начинание. В итоге, ремонтные работы начали в 2017-м, а открыли храм в сентябре этого года.

Прививать любовь к религии и воспитывать детей в традициях ислама в мечети будет, избранная на пост председателя мусульманской религиозной организации местная жительница Эльмира Абибуллаева.

Поздравить своих единоверцев с открытием мечети прибыли гости из областного центра.

Главный казый Тюменской области, имам-мухтасиб Тюменского района, член Консультационного совета ДУМ РФ Абдуррахман хазрат Камалиев, выступая перед собравшимися, оценил их стремление к возрождению религиозных традиций, их сплочённость и крепкую приверженность исламу. Абдуррахман хазрат наградил жителей Сулейменево и других деревень района, принявших участие в ремонте мечети благодарственными письмами Духовного управления мусульман Тюменской области и Духовного управления мусульман России. Главный инициатор ремонтных работ Октябрист Зарипов был удостоен благодарственного письма Комитета по делам национальностей Тюменской области.

Перед собравшимися выступили представители местной администрации и священнослужители из Тюмени. После официальной части, собравшиеся под руководством имама-мухтасиба Вагайского района Ахмета хазрата Ишмухаметова совершили обеденную молитву. По завершении коллективного намаза состоялся праздничный обед.

Деревня Сулейменская небольшая. Здесь проживают около 200 человек. Несмотря на численность населения, мечеть была нужна, говорят местные жители. И они уверены, что обновлённый Божий дом пустовать точно не будет.