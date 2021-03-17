Председатель Национального Совета в Санкт-Петербурге возложил цветы к памятникам выдающихся татарских личностей

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев посетил в Санкт-Петербурге ряд памятников, воздвигнутых в честь великих татарских личностей.

Памятник выдающемуся татарскому поэту Габдулле Тукаю был открыт в 2006 году. Авторы-скульпторы – А. Зияев и Я. Нейман. Памятник поэту – дар Республики Татарстан городу Санкт-Петербургу. Василь Шайхразиев возложил цветы к памятнику великому поэту. В этом году исполняется 135 лет со дня рождения Г. Тукая.

Также Председатель Национального Совета возложил цветы к памятнику поэта-патриота Мусы Джалиля. Памятник был открыт в Санкт-Петербурге в мае 2011 года. Авторы-скульпторы – А. Зияев, Я. Нейман.

Кроме того, председатель Василь Шайхразиев посетил памятник известному татарскому просветителю, основателю первого татарского издания – газеты “Нур” Гатаулле Баязитову. Автор – скульптор В. Абдуллина.