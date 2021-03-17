Состоится IX Всероссийский сход предпринимателей из татарских сел регионов России и Татарстана

31 марта – 2 апреля 2021 года Всемирный конгресс татар проводит IX Всероссийский сход предпринимателей из татарских сел регионов Российской Федерации и Татарстана. На сходе планируется участие 500 представителей малого бизнеса, фермерских хозяйств и подворий из 36 регионов РФ, в том числе из Республики Татарстан.

В трехдневную программу мероприятия включены работы дискуссионных площадок, пленарное заседание, культурная программа, а также выездные мероприятия в татарские села с успешным опытом реализации предпринимательской деятельности.