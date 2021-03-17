В Ютазинском районе состоялось отчетно-выборное собрание местного отделения Всемирного конгресса татар

Два дня, 15 и 16 марта, в Ютазинском районе работали представители республики – заместитель руководителя исполкома Всемирного конгресса татар Ильгиз Халиков и ведущий референт комитета по национальному образованию и культуре исполкома Всемирного конгресса татар Ляйсан Исхакова. В сопровождении представителей руководства района – заместителя руководителя исполкома района по социальным вопросам Сергея Рузанова и председателя местного отделения Всемирного конгресса татар Наили Хуснутдиновой, в рамках Года родных языков и народного единства, они посетили Байрякинский музей, Старокаразерикский дом культуры, Ютазинскую общеобразовательную школу, Уруссинский детский сад № 2, медресе имени Фаниса. Вниманию гостей были представлены выступления творческих коллективов села Байряка, Старого Каразерика, Малоуруссинской школы. Воспитанники Ютазинской школы продемонстрировали свои наработки в рамках «Точки роста» и лучшие достижения.

Фольклорные номера и театрализованные представления сельских коллективов, выступления и работы малышей, воспитанников медресе «Фанис» – все это вызвало живой интерес гостей республики. Подаренные байрякинцами самотканные ковры, недавно изданная книга о байрякинской земле и ее славных людях пришлись по нраву гостям. Книгу подписал и преподнес гостям руководитель общества «АгроМир» Сирин Галиев.

Завершающим этапом данного масштабного мероприятия стало отчетно-выборное собрание местного отделения Всемирного конгресса татар. В ходе собрания переизбрали председателя отделения. Председателем местного отделения Всемирного конгресса татар избрана начальник архивного отдела Лилия Гареева. Ну а вручение казанскими гостями почетной грамоты и памятного подарка Наиле Хуснутдиновой, тальянки – народному ансамблю «Тургай» и другим работникам стало приятной кульминацией мероприятия.