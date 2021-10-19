Председатель Нацсовета посетил Самарскую историческую мечеть

Сегодня в рамках рабочего визита в Самару заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев посетил Самарскую историческую мечеть. Ознакомил с ходом ремонтных работ мусульманского храма председатель мечети Усман Илингин.

Для справки. Данная мечеть была построена в 1891 г. на средства известного татарского промышленника и мецената Тимербулата Акчурина и стала самым видимым результатом активизации общественной жизни народов Российской империи на рубеже XIX – XX вв. Сегодня при мечети работает библиотека, читальный зал, курсы по Исламу для мужчин и женщин, проводятся лекции.