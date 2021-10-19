В Южно-Сахалинске поздравили с юбилеем ансамбль “Дуслык”

16 октября в Сахалинской универсальной научной библиотеке города Южно-Сахалинска собрались татары и башкиры чтобы поздравить с 15 -летним юбилеем местную общественную региональную организацию татар Сахалинской области г.Южно-Сахалинска ансамбль “Дуслык”.

На торжественное мероприятие приехали представитель Всемирного конгресса татар – народная артистка Республики Татарстан Гульшат Имамиева, председатель Дальневосточного (конгресса) татар из Комсомольска на Амуре Харьковского края Рустам Абдуллин, Председатель татаро-башкирской Общественной организации Приморского края “Дуслык”, депутат Думы города Владивостока Тахир Ибашев, Сопредседатель Общественной организации Республики САХА (Якутия) Татарского Культурного центра “Туган як”(Родной край) Анатолий Михайлов.

Также праздник посетили гости из разных городов: Заур Галиев с башкирской танцевальной группой из города Холмска, Альбина Абзалетдинова с ансамблем из города Ока, Назима Рандуюмова из города Поронайска и др.

Юбилей ансамбля “Дуслык” прошел в теплой и дружеской атмосфере. Организаторы мероприятия выражают благодарность руководителю ансамбля Хузиной Васили Ягьфаровне и Шаймарданову Динуру Нуриевичу за финансовую поддержку, а также

Поздравления с юбилеем Ансамбля “Дуслык “с концертной программой

получился как большой праздник Сабантуя, только в помещении.

Юбилейный праздник сказочно красиво был проведён благодаря финансовой поддержки Шаймарданова Динура Нуриевича и опытного руководителя Ансамбля “Дуслык” Хузиной Васили Ягьфаровны. Непосильную помощь оказали и Ильнур Сафин и Радик Ахтямов подытожил Рафаэль Абдуллин.

Председатель татаро-башкирской Общественной организации Приморского края “Дуслык”

депутат Думы города Владивостока

Тахир Ибашев