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Василь Шайхразиев посетил школу “Яктылык” в Самаре

Василь Шайхразиев посетил школу “Яктылык” в Самаре

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 19.10.2021 0 3

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится сегодня с рабочей поездкой в Самарской области. Здесь он посетил школу с углубленным изучением татарского языка “Яктылык”, где встретился с руководством и активистами области.

В школе “Яктылык” в настоящее время обучаются 444 ребенка. Учебное заведение имеет 15-летнюю историю. Здесь проводится большая работа по сохранению национальных традиций, приобщению к культуре учащихся.

Директор школы Радик Газизов ознакомил председателя Национального Совета с учебным заведением и  процессом обучения. Он рассказал о ходе работ по расширению здания. Всемирный конгресс татар поддерживает школу “Яктылык” учебниками, а также организовывает курсы повышения квалификации для преподавателей. Василь Шайхразиев отметил, что и в дальнейшем сотрудничество будет продолжено.

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