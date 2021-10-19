Татары Алтайского края приняли участие в межнациональном фестивале народного творчества «Таланты народов Алтая»

16 октября 2021 года в МБУК «Городской центр культуры «Современник» (г. Новоалтайск) состоялся XIII открытый межнациональный городской фестиваль народного творчества «Таланты народов Алтая». Целью фестиваля является сохранение, пропаганда и развитие национальной художественной культуры народов, проживающих в городе Новоалтайске и Алтайском крае.

На территории Алтайского края проживает более 140 национальностей, каждая из которых имеет свою неповторимую культуру. Для участия в фестивале были приглашены любительские, профессиональные взрослые и детские коллективы различных национальностей, проживающие в г. Новоалтайске и Алтайском крае.

Алтайская краевая общественная организация «Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна) традиционно участвует в фестивале. Каждый год демонстрируют различные стороны татарской культуры: песни, танцы, рукоделие, современное искусство и творчество. «В этом году мы представили несколько номером в номинации «Народный вокал» и все наши коллективы показали себя на высоком уровне» – отметила Зинатуллина Флора Викторовна, председатель АКОО «Дулкын» (Волна), член Общественной палаты Алтайского края.

Все участники фестиваля были награждены Дипломами и памятными сувенирами. Жюри фестиваля в каждой номинации отметили наиболее достойного участника дипломом Гран-при. Среди ансамблей и хоров Гран-при присужден Народному коллективу Алтайского края ансамблю песни «Ярославна» (художественный руководитель Карпова Зинфира Александровна).

Алтайская краевая общественная организация

“Центр татарской культуры “Дулкын” (Волна)