Председатель Нацсовета посетил старейшую мечеть Новосибирска, построенную в 1916 году

Сегодня в рамках рабочей поездки в Новосибирскую область заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев посетил историческую мечеть “Ихлас” города Новосибирска, построенную в 1916 году. Гостей встретил имам мечети Рафаил хазрат Сулейманов.

В ходе беседы имам разссказал председателю Национального Совета о работе религиозных деятелей с соотечественниками.

Для справки:

Мечеть Новониколаевского Магометанского общества была построена на средства верующих в 1916 году в Вокзальной части города. Право занять этот участок для строительства школы и мечети община получила в мае 1907 года. 15 июня 1927 года в этом здании проходил съезд мусульман Сибири. В 1937-38 годах мечеть была закрыта, минарет и гумбас разобраны, вся имевшаяся движимость расхищена, а здание передано клубу пожарников. В последующие годы в здании мечети размещались различные государственные учреждения и организации. В декабре 1992 года мечеть была возвращена государством общине.