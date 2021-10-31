Василь Шайхразиев посетил Соборную мечеть Новосибирска

Сегодня в рамках рабочей поездки в Новосибирскую область заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев посетил Соборную мечеть города Новосибирска.
Его сопровождали председатель культурно-национальной автономии татар Новосибирской области Амир Гареев, заместитель руководителя Всемирного конгресса татар Марс Тукаев. Гостей встретил Муфтий Новосибирской области, руководитель Местной мусульманской религиозной организации Новосибирской области Духовного управления мусульман (Омский муфтият) Салим хазрат Шакирзянов.
Для справки:
Новосибирская Соборная мечеть (ул. Красина, 58) построена в 1998 году.
Мечеть привлекает внимание своими тремя башнями-минаретами. Их шпили украшены полумесяцами. Высота центрального минарета составляет 43 метра, двух боковых – 29 метров.