В Бавлах прошёл мастер-класс по пошиву калфаков

28 октября в Бавлинском краеведческом музее прошел мастер-класс для воспитателей детских садов, библиотекарей по пошиву калфаков, организованный местной организацией “Ак калфак”. Провела урок мастерства педагог, руководитель организации “Ак калфак” в селе Шалты Назия Гильфанова.

Открыла мероприятие научный сотрудник музея Кадрия Гимазова. Она продемонстрировала участникам мастер-класса интересные экспонаты – столетний калфак с золотой и серебряной вышивкой, украшенный перьями, а также старинный фартук, рассказала об их прежних владельцах.