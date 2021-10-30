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В Бавлах прошёл мастер-класс по пошиву калфаков

В Бавлах прошёл мастер-класс по пошиву калфаков

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 30.10.2021 0 5

28 октября в Бавлинском краеведческом музее прошел мастер-класс для воспитателей детских садов, библиотекарей по пошиву калфаков, организованный местной организацией “Ак калфак”. Провела урок мастерства педагог, руководитель организации “Ак калфак” в селе Шалты Назия Гильфанова.

Открыла мероприятие научный сотрудник музея Кадрия Гимазова. Она продемонстрировала участникам мастер-класса интересные экспонаты – столетний калфак с золотой и серебряной вышивкой, украшенный перьями, а также старинный фартук, рассказала об их прежних владельцах.

Фарида Зиярова

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