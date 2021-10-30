Василь Шайхразиев поздравил национально-культурную автономию татар Новосибирской области с 25-летием

Сегодня в Новосибирске в связи с 25-летием со дня образования областной национально-культурной автономии татар прошёл юбилейный концерт “Мы вместе!”. В торжественном мероприятии принял участие заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Он поздравил автономию с праздником и высоко оценил деятельность организации, которая на протяжении четверти века ведёт работу по сохранению родного языка, традиций и обычаев.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в Новосибирской области проживает 24 тыс.158 татар. Компактно проживают в Барабинском, Венгеровском, Каргатском, Колыванском, Куйбышевском, Кыштовском, Татарском, Убинском, Усть-Тарском и Чановском районах.

В Новосибирской области работают общественные организации: «Ассоциация татар Сибири», «Региональная Татарская Национально – Культурная Автономия Новосибирской области», «Татарская ассоциация работников образования «Магариф», Женский клуб «Ак калфак» и государственное бюджетное учреждение культуры «Новосибирский областной татарский культурный центр.

Деятельность татарских организаций направлена на сохранение, развитие языка, культуры, обычаев и традиций, улучшение и укрепление межнациональных отношений.

На юбилейном мероприятии заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев вручил Благодарственные письма и медали Всемирного конгресса татар активным соотечественникам Новосибирской области. Концерт продолжился выступлениями творческих коллективов.