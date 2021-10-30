В соцсетях запустили фотоконкурс #МояБольшаяТатарскаяСемья

В социальной сети Instagram запустили фотоконкурс #МояБольшаяТатарскаяСемья, посвященный просветительской деятельности о татарском народе, его привычках и истории возникновения.

Участники делятся информацией о семейном древе, о своих корнях и происхождении семьи в формате публикаций в соцсети. Участие может принять любой желающий как в России, так и за ее пределами. Среди участников разыгрывается приз Iphone 12.

В конкурсе также принимают участие популярные блогеры: Ринат Галиахметов (Татар Малай), Ильназ Габидуллин (Кызык-Мызык), Гульназ Сафарова, Алина Гималтдинова, Камилла Хафизова и др.

Для участия необходимо:

– до 12 ноября опубликовать пост с фотографией и рассказом о своей семье в своём инстаграм-аккаунте;

– поставить хэштег #МояБольшаяТатарскаяСемья под публикацией;

– подписаться на аккаунт @tatar.superstar.

Организаторы отмечают, что аккаунт участника должен быть открытым. Фотографии принимаются любые: исторические (архивные), с большого семейного торжества, фотография родителей и ребенка тоже соответствует правилам. Ограничений по количеству текста нет.

kazan24.ru